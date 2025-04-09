حنان يوسف تشيد بأداء نجلها في عايشة الدور مع دنيا سمير غانم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 04:23 مساءً - كشفت الفنانة حنان يوسف عن رأيها في موهبة نجلها، الفنان الشاب أحمد عصام السيد، الذي شارك خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل عايشة الدور وتألق بدور أيمن.

تعليق حنان يوسف على نجلها

أجرتمداخلة هاتفية خلال لقاء نجلها في برنامج "أنا وهو وهي" وقالت عنه: "هو شاطر وموهوب، أول مرة شوفته بيمثل اتخضيت جداً. عنده قبول ودمه خفيف ويدخل القلب بغض النظر عن إنه ابني".

ورداً على سؤال هل تتدخل في اختيارات أدوار نجلها، قالت حنان يوسف: "هو مستقل هو ومراته ومبتدخلش في شغله، لكن باخد رأيه من قبل ما يمثل، وبيقول ملاحظات بتنفع جداً".

وأنهت حنان يوسف حديثها متمنية أن يواصل نجلها الفنان الشاب أحمد عصام العمل في المجال الذي يحبه، سواء الإخراج أو التمثيل، وتمنت له التوفيق في اختيارته القادمة.

قصة وصناع العمل

يتناول مسلسل عايشة الدور موضوع الصعوبات التي تواجهها المرأة المطلقة مع تربية الأولاد، من خلال الشخصية التي تجسدها دنيا سمير غانم، التي تجد نفسها أمام فرصة لحياة جديدة ومختلفة، تأخذها إلى الحياة الجامعية مرة ثانية.

مسلسل "عايشة الدور" بطولة دنيا سمير غانم، سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، فدوى عابد، أحمد فاضل، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»