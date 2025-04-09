لماذا شكر أيمن مطهر هبة مشاري حمادة وفاطمة الصفي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 04:23 مساءً - قدم الفنان أيمن مطهر شكره لكل من الكاتبة هبة مشاري حمادة والفنانة فاطمة الصفي، وذلك لدعوته لمشاهدة عرض مسرحية "زين التي لا تخاف"، في دولة الكويت، ونشر عدداً من الصور له من حضوره للمسرحية، وصوراً لعرض المسرحية، وصوراً أخرى مع هبة وفاطمة.

وعلق أيمن مطهر على الصور وكتب: "وما الإنسان لولا خوفه، المودة حُب مده مثل جزره، والدعاء الذي تأخرت على حضوره مُكرهاً عالم زين مبهج وبديع بالكلمات واللوحات والرقصات والغناء والتقنيات وبراءة الأطفال وحماس الحضور". وتابع وكتب: "شكراً أستاذة هبة على حرصك على الحضور والأستاذة فاطمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، فخور فيكم وبعودتكم ونجاحكم كعادتكم، مسرحية زين التي لا تخاف".

أعمال أيمن مطهر في الموسم الرمضاني

وكان الفنانقد شارك بالموسم الرمضاني 2025 بعملين الأول هو مسلسل "أم 44" هو من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثنى صبح، ومن بطولة نخبة من النجوم منهم الفنانة ليلى عبدالله، سمية الخشاب، جومانا مراد، فاطمة الصفي، ميس كمر، هدى الخطيب، شهاب حاجية، إيمان الحسيني، ليلى عبدالله، عزام النمري، زياد القاضي، آمنة الزهراني، لولوة الملا، ميريال مصطفى، محمد الحجي، طارق النفيسي،، هشام نجدي، بالإضافة إلى آخرين.

وتدور أحداثه حول ثماني نساء في الرابعة والأربعين من العمر يواجهن العديد من التحديات الحياتية معاً، على المستوى الأسري والعاطفي والمهني، وتسعى كل واحدة منهن لتعزيز الاستقرار في حياتها على كافة الأصعدة، وتحقيق طموحاتها قبل فوات الأوان وتتوالى الأحداث.

وأيضاً مسلسل "الزافر"، وهو مسلسل تراثي تجرى أحداثه في قرية جبلية جنوب السعودية خلال حقبة زمنية قديمة، وتحدث فيها العديد من الصراعات الداخلية والخارجية، ما يؤدي إلى سلسلة من التحولات الدرامية، المسلسل من بطولة الفنان جبران الجبران، مروة محمد، راشد الشمراني، أضوى فهد، غادة الملا، عزام النمري، مريم الغامدي، مرزوق الغامدي، علي الحميدي، ندى آل حاجي، أيمن مطهر، عزيز بحيص، حسام الحارثي، بدور العتيبي، نوف سعد، محمد الزهراني، رضوى مزين، ريم الغامدي، ومن إخراج سيف الشيخ نجيب.

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