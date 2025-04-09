ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة الكويتية شجون الهاجري موجة تعاطف واسعة بعد نشرها فيديو وصوراً مؤثرة توثّق زيارتها لوالدها بالتبني "مطر الهاجري" وهو يرقد على سرير المرض في المستشفى، وظهرت شجون وهي تقبّل رأس والدها وتربّت على جبينه بحنان، طالبة من جمهورها الدعاء له بالشفاء، وكتبت: "اللهم اشفِ والدي شفاءً لا يُغادر سقماً".
تفاعل عدد كبير من الممثلين مع منشور شجون، من بينهم فخرية خميس، أيتن عامر، فاطمة الصفي، هبة الدري، طارق العلي، وحبيب غلوم، الذين عبّروا عن تضامنهم ودعواتهم لوالدها.
يُذكر أن شجون كشفت في 2013 عن نشأتها في دار الرعاية الإجتماعية، وتبنّي والديها الحاليين لها وهي طفلة، في خطوة نالت احترام ومحبة جمهورها.
كانت هذه تفاصيل خبر شجون الهاجري تبكي متابعيها بزيارة مؤثرة لوالدها في المستشفى - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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