يوسف عمر بتصريح لافت عن غادة عبد الرازق

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل يوسف عمر في شهر رمضان المبارك في 3 أعمال درامية وهي "شباب امرأة"، و"كامل العدد" بجزئه الثالث، والمسلسل السعودي "شارع الأعشى".



وفي لقاء خاص مع موقعنا تحدث يوسف عمر عن الصعوبات التي واجهها في تصوير ثلاثة أعمال، وكواليس التصوير، والشخصيات التي قدمها في تلك الأعمال وكيف حضر لها.

وتطرق يوسف إلى العمل مع الممثلة غادة عبد الرازق في "شباب إمرأة"، كما ذكر إذا كان العمل مع والدته الممثلة لبنى ونس جعله يتوتر.

تفاصيل اللقاء مع يوسف عمر في الفيديو المرفق: