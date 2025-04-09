تولغا ساريتاش في مرمى الإنتقادات فهل سيُنهي مسيرته المهنية من أجل زميلته ؟

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل التركي تولغا ساريتاش لهجوم كبير من قبل الجمهور في تركيا، وذلك بسبب اغلاقه خاصية التعليقات بعد مطالبتهم اياه بالدفاع عن زميلته في مسلسل "المنظمة" الممثلة إيبوكي بوسات اثر طردها منه لمعارضتها الدولة التركية.



اتخذ تولغا التصرف الصائب هذه المرة، ففي أمور حساسة لهذه الدرجة لن يُحدث موقفه أي تغيير لصالح بوسات، فهذه أمور تتعلّق بشركة الإنتاج التي لها صلة بالدولة التركية، أي أنها أمورا أكبر منه.

ثانيا لنضع فرضية دفاعه عن زميلته أمام الجمهور، فهذا الأمر سيضره بشكل كبير ويؤثر على مستقبله المهني.

ثالثا ان دعوته بالإنسحاب من العمل ما هو الا تهور، فكيف ينسحب بطل العمل وهناك عقود بينه وبين شركة الإنتاج؟، فـ بالتأكيد ليس من الصائب ان يُنهي حياته المهنية ويعود الى نقطة الصفر.