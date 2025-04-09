شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل عن يسرا اللوزي: صديقتي وعملت دور رائع وعميق بنبرة صوتها وتعابيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة أمينة خليل، عن تعاونها مع النجمة يسرا اللوزي في مسلسل لام شمسية، الذي عرض ضمن موسم رمضان 2025، والتي أدت فيها شخصية "رباب" حيث نجحت بشكل كبير في إبراز كل تفاصيل شخصيتها العميقة والمعقدة داخل الحبكة الدرامية.

وقالت النجمة أمينة خليل، خلال لقاءها بـ تليفزيون الخليج 365، :"يسرا اللوزي صديقتي جدا من الجامعة، أعرفها جيدا وأعرف عائلتها، في كيميا بينا بحكم صداقتنا اللي من سنين، يسرا عاملة دور رائع وغويطة جدا جدا وباين في عينها ونبرة صوتها وتعبيرات الوجه، الدور صعب جدا ومش اى حد يقدر يعمله خالص انها تبقي ماسكة الدور مظبوط ومش أوفر وفي نفس الوقت تحس بإثارة وطول الوقت تسأل هو في أي وراها، هي بصراحة عملت دور رباب بشكل تحفة".

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.