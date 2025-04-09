شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة حلا شيحة ترتدى الحجاب وتشجع الفتيات على ارتدائه وقراءة القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاجأ الجميع بظهور خديجة ابنة الفنانة حلا شيحة من زوجها الكندي يوسف هاريسون، بالحجاب، كما دشنت قناة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، تتحدث عن الحجاب والقرآن وتشجع الفتيات على ارتداء الحجاب ونشرت حلا شيحة، ستوري عبر حسابها على إنستجرام، صورة لابنتها بالحجاب، وكتبت: حبيبتي خدوجة ربنا يحفظك.

وأثارت الفنانة حلا شيحة الجدل في الوسط الفني والإعلامي، بعدما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائها الحجاب للمرة الثالثة، مما أثار العديد من التساؤلات من متابعيها، فطالما اعتبرت حلا شيحة رمزا للجرأة في اتخاذ القرارات دون أن تكترث لآراء الجمهور.

وردت النجمة حلا شيحة على متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على قرارها، حيث أكدت: "أحب الحجاب جدا، وذلك بسبب حبي للقرآن الذي أفهم معانيه بشكل جيد"، كما كشفت عن رؤيا قد شاهدتها وهي تبلغ من العمر 23 عاما حيث رأت يوم القيامة وبعدها قررت قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه، وأكدت أن كل حاجة في القرأن واضحة وضوح الشمس، وأن كل الأحداث التي تدور حولنا تجعل لدينا مسئولية كبيرة.

ويعد آخر أعمال النجمة حلا شيحة مسلسل إمبراطورية ميم ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الإنسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسئولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.



