شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يطلب الدعاء لوالده: يا رب اشفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم حمادة هلال، عن معاناة والده من أزمة صحية، داعيا له بالشفاء، وذلك من خلال صفحته عبر موقع "فيسبوك"، حيث كتب: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يا حليم يا رب اشفي أبويا".

من ناحية أخرى أعرب الفنان حمادة هلال عن سعادته بالاحتفال بعيد الفطر على مسرح البالون، المكان الذى شهد بداياته الفنية، حيث بدأ الغناء عليه وهو فى سن 11 عامًا، واستمر حتى بلغ 12 عامًا، وذلك تحت إشراف المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعى، وفى تصريحاته لـ"الخليج 365"، عبر حمادة هلال عن أمله فى أن تنال أعماله المقبلة إعجاب الجمهور وتحقق النجاح المتوقع.

وتأتى احتفالية عيد الفطر المبارك التى أحياها الفنان حمادة هلال بعد سلسلة من الحفلات التي لاقت نجاحا كبيرا منذ تولي الفنان تامر عبد المنعم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في شهر سبتمبر الماضي.

جدير بالذكر أن النجم حمادة هلال عرض له مسلسل المداح الجزء الخامس "المداح أسطورة العهد" خلال موسم رمضان الماضى.