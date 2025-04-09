شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة حنان يوسف وابنها أحمد عصام السيد.. دعم واستشارات فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاجأ العديد من المشاهدين، أن الفنانة حنان يوسف ابنها هوالفنان أحمد عصام السيد الذى شارك في مسلسل عايشة الدور للنجمة دنيا سمير غانم في مسلسلات رمضان 2025 ويتمتع الفنان الشاب بروحه المرحة وحسه الكوميدى، و قدم من قبل ستاند آب كوميدى وفيلم آل شنب والعلاقة بين الأم وابنها قائمة على الدعم و الحب والاستشارات الفنية وأن حنان يوسف تعطى له النصائح بحكم خبراتها الفنية وهو في بداية مشواره الفني وأن كل كلمة تقولها له يستفيد منها.

قصة مسلسل عايشة الدور

ناقشت النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.