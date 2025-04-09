نجم "إكس فاكتور" عبد الرحمن الحلبي يستعد لطرح أول أعماله بعد فوزه باللقب

ميرنا وليد - بيروت - بعد فوزه في برنامج المواهب "إكس فاكتور" في موسمه الثاني، يستعد الفنان السوري عبد الرحمن الحلبي لإطلاق أعمال جديدة، حيث قام بتشويق متابعيه لأحدث الأعمال التي يحضرها، من خلال مقطع فيديو شاركه معهم اظهر من خلاله صوته المميز، إلا انه لم يكشف عن أي تفاصيل حوله، و علق بالقول: "اشتقتلكم كتير ، في كتير شغلات قوية عم تتحضر بس بالأول انشالله تكونو حبيتو ال New look ؟".
و بعد مشاركته في برنامج ذا فويس عام 2016، توج عبد الرحيم الحلبي بلقب "إكس فاكتور" في موسمه الثاني العام الماضي بعد مبارزة قوية بين مشتركي البرنامج.
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