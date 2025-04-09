ميرنا وليد - بيروت - تأثرت الممثلة المصرية أمينة خليل خلال استماعها للطفل علي البيلي الذي شاركها في بطولة مسلسل "لام شمسية" وهو يحكي كيف اقتنع بتقديم الدور، ولم تتمالك دموعها فبكت.

وخلال حلوله ضيفا على برنامج "كلمة أخيرة" مع أبطال مسلسل "لام شمسية"، كشف علي عن ما دار بينه وبين المخرج كريم الشناوي لإقناعه بتقديم دور الطفل "يوسف" الذي تعرض للتحرش.

وتأثرت أمينة في حديث علي، فبكت وهو يقول: "لما أستاذ كريم اتكلم معايا عشان يشرحلي أقنعني معرفش إزاي قالي كلام دخل في قلبي".

وقالت عن سبب بكائها: "عشان علي أنا بتعلم منه وبيبهرني وأنا قضيت وقت كتير معاه وإحنا مش بنمثل في الكواليس وبنتكلم وبنضحك وبنتعرف على بعض وبقينا أصحاب ودايما بقعد أدعيله عشان هو دخل قلبي بجد ودخل قلوب كل الناس وبقيت حاسه إننا فعلا عيلة وأنا فخورة بيه".

كانت هذه تفاصيل خبر أمينة خليل تتأثر وتبكي بسبب الطفل علي البيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.