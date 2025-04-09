أصالة نصري: “أحلم بحفل في سوريا… وميّتة على حفلة بلبنان”

عبّرت الفنّانة السّوريّة أصالة نصري عن رغبتها الكبيرة في زيارة بلدها سوريا، مشيرةً إلى أنّها تسعى لتحقيق ذلك قريبًا وتتمنّى أن تُقام حفلتها هناك قبل حفلها المقرّر في لبنان خلال النّصف الثّاني من شهر آب/أغسطس أو بعده.

في السياق نفسه، أكدّت أصالة، أنّها في قمّة الحماسة لحفل لبنان، قائلة: “ميّتة على حفلة بلبنان”، معبّرة عن شوقها الكبير لهذا الحفل المنتظر، الذي لا يمكنها وصف مدى سعادتها به.

وعن ألبومها الجديد، وصفته بأنّه “ألبوم مصريّ عظيم”، كاشفةً أنّه سيتضمّن أغنيتَين باللهجة اللبنانيّة.

يُذكر أن حفل أصالة في لبنان سيُقام خلال الصيف المقبل، بتنظيم من شركتي “TMG” و”GMH”، إذ كان من المقرّر أن تُحيي أصالة، حفلًا في بيروت في صيف العام الماضي بعد غياب طويل عن لبنان، لكنّه أُلغي بسبب الحرب الإسرائيليّة على لبنان.

يُذكر أنّ تصريحات أصالة، جاءت على هامش حفلها الأخير في القرية العالميّة بدبي، بحضور صديقتها الفنّانة التّركيّة إيبرو كوندش، الّتي حرصت على الحضور خصّيصًا لمشاركة أصالة في التّحضيرات للحفل.

بهذه المناسبة، نشرت أصالة عبر “إكس” العديد من الصّور الّتي جمعتها بكوندش، إذ أشادت بجمال صوتها وتمنّت أن تتعاون الإثنتان معًا في عمل فنّيّ وكتبت: “هذه الليلة نحن معًا في دولة السّعادة بحفلٍ انتظرته كما انتظره الجميع، بطاقتها وتفاعلها المختلفَين، سيكون فيها الجميع متّفقين على أن تكون مجموعة من الأصدقاء ونحن معكم نجدّد عهد صداقتنا في أحلى الأوقات، حيث الموسيقى تحيطنا وذكرياتنا الجميلة تمرّ بعضها وراء بعض”.

وأضافت: “في دبي، سنلتقي وتشرفني صديقة غالية. أنا أعشق صوتها وأشعر بتوأمة فنّها مع فنّي. نحن قريبتان على المستوى الشّخصيّ أيضًا وقد أحبّت أن تكون معي أثناء تجهيزاتي للحفل وهذا يشعرني بسعادة وامتنان لزيارتها الغالية. الفنّانة التّركيّة الكبيرة صاحبة أجمل صوت، العزيزة إيبرو كوندش”.

وختمت أصالة: “إن شاء الله ستكون هذه الليلة غير عاديّة، القمر سيشاركنا في سماء دبي، وسوف نخبره حكايتنا بصوت واحد وقلب واحد. أنتم وأنا يا أحبّائي المتجمعين من كلّ مكان في بلادنا العربيّة العظيمة، نتوحّد اليوم بأغانينا”.

وبالعودة الى تفاصيل الحفل، فقد أطربت أصالة جمهور الحفل بأجمل باقة من أغانيها القديمة وأغانيها الجديدة وسط تفاعل كبير من الحاضرين. كما عبّرت خلال أدائها أغنيتها “صندوق” عن شوقها لسوريا، قائلة: “لا أعرف متى سأزور الشّام، كلّ يوم أفكّر، يا ترى قريب أم بعيد؟ هل سيكون ممكنًا أم مستحيلًا؟ يا ربّ”.

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يُذكر أنّ جمهور أصالة تداول عبر “إنستغرام”، مقتطفات من الحفل النّاجح، الّذي شهد ليلة طربيّة مميّزة مع عشّاق الفنانة السورية ومحبّيها.