لماذا تردد علي البيلي في قبول لام شمسية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 01:19 مساءً - كشف الطفل علي البيلي أنه كان متردداً بشكلٍ كبير في قبول دوره بمسلسل "لام شمسية" الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، وأكد أنه تحدث مع والدته وأخبرها أن هذا العمل لن يناسبه.

على البيلي يتحدث عن لام شمسية

View this post on Instagram A post shared by كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@kelma.akhira)

روى علي خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي التفاصيل الخاصة بمرحلة التفكير في المشاركة بالعمل قائلاً: "وأنا رايح مع ماما للأوديشن قلتلها مش عايز أروح، أنا خايف أخد الدور، وخايف الناس تقول إيه؟! فقالت لي: براحتك، اللي أنت عايزه". وتابع قائلاً: "بعد حوالي 3 أسابيع، كلموا ماما تاني وقالولها، إن كريم الشناوي عايز يشوفني، وأقنعتني إن دي فرصة أقابله حتى لو في أعمال قادمة، لكن لما قابلته شرحلي أن الدور مهم وبيخص ناس كتير، ووقتها مكنتش فاهم أوي، بس لما بدأ يشرح لي أكتر، اقتنعت، وكلامه دخل قلبي ومعرفش أقنعني إزاي".

وقد حصد مسلسل "لام شمسية" جائزة النقاد للدراما العربية كأفضل مسلسل بـ موسم دراما رمضان 2025، استنادًا على تصويت الجمهور، بعد منافسة مع أكثر من 15 مسلسلاً تم عرضهم في رمضان واختيارهم في مراحل التصويت على مدار أيام الشهر الفضيل.

قصة وصناع المسلسل

يُذكر أن "" هو مسلسل اجتماعي تشويقي، تدور أحداثه حول معلمة في إحدى المدارس تكتشف تعرض عدد من الأطفال للإعتداء والتنمر داخل المدرسة، وتبذل قصارى جهدها من أجل مساندتهم والدفاع عنهم، فيظهر لها العديد من المشاكل التي تهدد حياتها وحياة أسرتها، ويشارك في بطولته أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران. العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويتكون من 15 حلقة.

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