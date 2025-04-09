بعد نجاح ٦ أيام .. أحمد مالك يوجه رسالة للجمهور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 01:19 مساءً - وجه الفنان أحمد مالك رسالة لجمهوره بعد النجاح الكبير الذى حققه أحدث أفلامه ٦ أيام ، وتصدره الترند و دخول قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة فى مصر.

كواليس فيلم ٦ أيام

نشر أحمد مالك عبر حسابه الرسمي على إنستغرام منشور تضمن صور كواليس تصوير العمل، وكتب تعليق قال فيه: "مبسوط قوي إنلمس ناس كتير وعمل تفاعل كبير مع الجمهور من بعض عرضه فى السينما قلت أشاركم شوية صور من الكواليس حب كبير".

وقد تفاعل عدد كبير من الجمهور مع المنشور وأشادوا بهذا العمل، خاصةً وأنه تجربة مميزة ومختلفة، وكان لافتاً للانتباه أن العمل تدور أحداثه في إطار رومانسي مختلف عن باقي الأعمال التي شهدتها السينما طوال الفترة الماضية، وطالب البعض أحمد مالك بتقديم أفلام جديدة تناقش موضوعات تلمس الشباب وتجاربهم العاطفية.

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فيلم "٦ أيام "

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بطولة أحمد مالك وآية سماحة، وتأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، وتم عرضه في منتصف يناير الماضي، وتدور الأحداث حول "يوسف" و"عالية" بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجدداً، وقد اتخذ كل منهما مساراً مختلفاً في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا معاً أو لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟.

من جهةٍ أخرى، تألق أحمد مالك في رمضان الماضي من خلال مسلسل ولاد الشمس الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وشاركه البطولة طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندى، جلا هشام، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، حول قصة صديقين نشآ معاً منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.

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