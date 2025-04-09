يسرا من قمة “صوت مصر”: الفن مفتاح للوصول إلى العالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مشاركتها في النسخة التاسعة من قمة صوت مصر Narrative Summit 2025 أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، التي أقيمت برعاية وحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وبمشاركة نخبة من المتحدثين من المسئولين والخبراء وكبار رجال الأعمال المحليين والدوليين، وجهت الفنانة يسرا رسالة قوية لصناع الفن في مصر، مسلطة الضوء على دور الفن في إبراز مكانة مصر عالميًا، قائلة: “مصر ليست فقط بلد الحضارة والتاريخ، لكنها أيضًا بلد الثقافة، الأدب، الموسيقى، السينما، والمسرح. الأفلام والمسلسلات المصرية التي تمكنت من جمع شمل الوطن العربي والوصول الى جمهور عالمي واسع.”

ودعت يسرا في رسالتها الى فتح أبواب مصر بشكل أوسع للفن وتصوير الأفلام في مواقعها المميزة بدلًا من تصويرها في دول أخرى، مشيرة الى أن هذا الإجراء سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

واختتمت يسرا كلمتها بالتأكيد على ضرورة التكاتف والعمل بضمير وإخلاص لدعم مصر والمضي قدمًا بها نحو مستقبل مشرق.