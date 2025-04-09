رسالة غامضة من زينة تشعل الجدل: “مات الضمير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” مجموعة صور من أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت بها جدلاً بين جمهورها بسبب إلحاقها بها رسالة غامضة حول موت القلوب والضمائر لدى الناس.

علقت زينة على الصور بقولها: إذا مات القلب ذهبت الرحمة.. وإذا مات العقل ذهبت الحكمة.. وإذا مات الضمير ذهب كل شيء”.

وأثار هذا التعليق الكثير من التساؤلات بين متابعيها، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير، معبرين عن إعجابهم بكلماتها، فيما ربط البعض الرسالة بمواقف حياتية ربما تكون قد مرت بها في حياتها.

من جهة أخرى، شاركت زينة في موسم رمضان الماضي بمسلسل “العتاولة 2″، حيث عبرت عن سعادتها الكبيرة بنجاح المسلسل الذي تصدّر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في الموسم.

وعبر حسابها على “فيسبوك”، كتبت: “مسلسل العتاولة رقم ١ بنهاية الشهر الكريم وفقاً لتقرير القنوات، شكراً على كل الحب والدعم، وكل عام وأنتم بخير”.

“العتاولة 2” من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، وعدد من النجوم.