تفاصيل مرعبة عن دفن أحمد عدوية.. هذا ما كشفه نجله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد عدوية عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، منشوراً كشف من خلاله للمرة الأولى تفاصيل دفن والده الفنان الراحل أحمد عدوية، واصفاً إياها بالمرعبة.

قال عدوية: “من أصعب اللحظات المرعبة اللي عدت عليا في حياتي بعد ما دفنا الأستاذ أحمد عدوية، وخدنا العزاء أنا فعلًا حرفيًا كنت حاسس أحاسيس غريبة، والناس وأصدقائي وحبايبنا بيسلموا عليا أنا في الوقت ده لا سامع ولا حاسس بأي حد حواليا، وخمس آلاف فكرة بتيجي في دماغي”.

أضاف: “أقول لنفسي هو معقول كدة خلاص، هروح البيت مش هلاقيه زي كل مرة قاعد مستنيني، ويعملي من النسكافيه اللي هوا بيحبه، ونفضل نتكلم ونهزر ونضحك، حاجات كتير افتقدتها من بعدك يا أستاذي.. ربنا يرحمك يا بابا أنت وأمي يا رب ربنا يرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين”.

يُذكر أن محمد عدوية أحيا مؤخراً حفلًا غنائيًا لصالح إحدى شركات العقارات في واحدة من أقوى السهرات الرمضانية المنقضية.

وقدم عدوية خلال الحفل باقة من أغانيه التي لاقت تفاعلًا من كل الحضور منها “سيبي روحك”، “ولا كان”، “يا بنت السلطان”، “حبيبي فين ما تكون” وغيرها من الأغاني.

كان محمد عدوية قد شارك في غناء تتر مسلسل “منتهى الصلاحية” برفقة دبل زوكش، والتتر من كلمات محمد حسني، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع الوايلي. وأعرب عدوية عن حماسه لهذه التجربة، واعدًا جمهوره بمفاجأة في موسم رمضان المقبل.