منة عرفة: تعلّمت من أخطاء الماضي وأرفض الحديث عن حياتي الشخصية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الفنانة منى عبد الغني والإعلامية هبة الأباصيري، على قناة “CBC”، كشفت الفنانة منة عرفة عن سعادتها بردود الفعل التي حصلت عليها بسبب دورها في مسلسل “وتقابل حبيب”، والذي عُرض في الموسم الرمضاني.

قالت منة: “الناس في الشارع مكنتش مصدقة إني أقدم دور الشر بالشكل ده”.

وعن كواليس المسلسل، قالت: “الكواليس كلها كانت جميلة، والفنانة ياسمين عبدالعزيز كانت مختلفة هذا العام ولكنها في الكواليس كانت محل هزار مع الجميع”.

وبسؤالها عن نهاية المسلسل وهل تم تعديلها، قالت: “إن نهاية المسلسل كانت محسومة منذ البداية”.

وعن ارتباطها عاطفيًا، قالت منة عرفة: “مش عايزة أتكلم عن حياتي الشخصية، لأن الشخص يتعلم من أخطائه وأنا رافضة إن حياتي الشخصية تكون منتشرة أمام الجميع مرة أخرى”.

وكشفت عن خوفها من رد فعل الجمهور بسبب دورها في المسلسل خاصة أنها للمرة الأولى تقدم دورًا مثل هذا الدور.