“كبرت؟”.. نادين نجيم تردّ بطريقتها الخاصة على الانتقادات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت متابعيها عبر إنستغرام بمقطع فيديو عفوي أظهرت فيه جمالها الطبيعي، مستخدمة مكياجاً خفيفاً من مجموعتها التجميلية الخاصة التي أطلقتها العام الماضي.

وظهرت نادين في الفيديو بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستاناً قصيراً من الحرير مزيناً بالدانتيل عند الأطراف. ورغم الإعجاب الكبير من جمهورها، تعرّضت النجمة لبعض الانتقادات، خصوصاً بشأن تصميم الفستان الذي شبّهه البعض بملابس النوم.

نادين لم تلتزم الصمت، بل أوضحت عبر تعليقها أن التصميم يتماشى مع أسلوب اللوك الذي اختارته، مؤكدة أن هذا النوع من الأزياء يتطلب تصميماً بهذا الشكل. وردّت بشكل حاد على أحد المتابعين الذي طالبها بخلع الفستان لأنه لا يشكل أي فرق، قائلةً: “سأفكر المرة القادمة”.

كما واجهت نادين تعليقات تناولت عمرها، واعتبر بعض المتابعين أن “المقطع لا يليق بسنّها”، لكنها ردّت بثقة: “انتظروا الفصل التالي”، مضيفة: “أنا في الأساس صغيرة”.

وتحرص نادين منذ فترة على مشاركة جمهورها تفاصيل حياتها اليومية، وتتفاعل معهم، وهو ما جعلها أقرب إلى جمهورها وأكثر قدرة على الرد بذكاء على الانتقادات.