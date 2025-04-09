شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل: ماحضرتش مع يوسف قبل التصوير وخطف قلبى من أول ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة أمينة خليل، خلال لقائها بـ تليفزيون الخليج 365، عن علاقتها بالطفل على البيلى، الذى أدى شخصية الطفل يوسف داخل أحداث مسلسل لام شمسية، ضمن موسم رمضان 2025، وعن تحضيراتهما سوياً داخل كواليس التصوير وتناغم علاقتهما التى ظهرت أمام الكاميرات.

وقالت النجمة أمينة خليل: "أنا ماحضرتش مع على البيلى قبل التصوير بصراحة، اتقابلنا فى التصوير، ولكنه طفل ما شاء الله مبهر وخطف قلبي من أول ثانية لما شوفت الاختبار بتاعه في الكاميرا أنا قلت هو دا 100% اللى ممكن يلعب دور يوسف، إحنا بقينا أصحاب جدا وقربنا من بعض أوي، ويمكن علشان أنا طفلة، الطفولة طاغية عليا في حياتي".

وتابعت أمينة خليل في حديثها قائلة "طول الوقت كنا نلعب ونهزر ونعمل فيديوهات، بحس دايما إن هي مسئولية عندي وأنا اللى لازم أكون بخلق العالم المريح للطفل دا علشان يطلع أحسن ما عنده، كان مهم نبني علاقة ظريفة مع بعض علشان يبقي مرتاح، كنا بنعمل حاجات ارتجال كبير".