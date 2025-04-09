شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فاضل: دنيا سمير غانم لم تبخل علينا بالنصائح وكانت بتشجعنا فى عايشة الدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان أحمد فاضل ضيفا على تليفزيون الخليج 365، وتحدث عن ردود الفعل على شخصية مروان التى قدمها فى مسلسل "عايشة الدور" وعن النجمة دنيا سمير غانم في الكواليس.

وقال أحمد فاضل: "النجمة دنيا سمير غانم من أهم النجوم والتعامل معها في التصوير شخصية طبيعية وبتتعامل بكل تلقائية وعفوية ولو في مشهد أي حد من الشباب عامله حلو بتشجعه، ودائما بتنصحنا ولم تبخل علينا بأى نصيحة مفيدة لينا، وحاجه ملهمة أن الواحد يشاهدها وهي فنانة شاملة من استعراضات وتمثيل وغناء ولديها العديد من الصفات المبهرة، وسعيد إنى جزء من مسلسل عايشة الدور".

خطفت النجمة دنيا سمير غانم الأنظار بعد تقديمها أوبريت به 5 استعراضات فى الحلقة الأخيرة من مسلسل عايشة الدور الذى شاركت به فى موسم دراما رمضان 2025، وأبدى الجمهور إعجابه الشديد بالاستعراضات وبدنيا سمير غانم وغنائها وأدائها الأكثر من رائعة وتمثيلها الصادق وتعبيراتها وطريقتها على المسرح، كما تمنى الجمهور تقديم دنيا الفوازير لأنها فنانة شاملة ومتمكنة من موهبتها ومهارتها.

قصة مسلسل عايشة الدور

ناقشت النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.