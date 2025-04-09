وفاة رناد ثلجي بعد صراع من المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفيت الممثلة الأردنية رناد ثلجي بعد صراع مع مرض السرطان، الذي تم تشخيصها به قبل فترة قصيرة لكنه انتشر في جسدها بسرعة.

وقد نعى محمد يوسف العبادي، نقيب الفنانين الأردنيين، الراحلة عبر صفحته على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بمزيد من الأسى والحزن واللوعة أنعى الزميلة رناد ثلجي، عضو نقابة الفنانين الأردنيين، إنا لله وإنا إليه راجعون."

وكان حساب نقابة الفنانين قد تمنى الشفاء للراحلة قبل وفاتها، حيث كتب في منشور سابق: "نتوجه بالدعاء الخالص إلى الله تعالى أن يمنّ على الفنانة رناد ثلجي بالشفاء العاجل والعافية التامة، وأن يمنحها القوة والصبر خلال فترة علاجها. حيث ترقد الآن في المستشفى لتلقي العلاج." وأضاف بيان النقابة: "فنؤمن جميعاً بأن الشفاء بيد الله وحده، ونضع ثقتنا فيه سبحانه أن يكتب لها التعافي وأن يعيدها إلى أسرتها وزملائها ومحبّيها وهي في أتمّ الصحة والعافية. ندعو جميع الأصدقاء والمحبين إلى مشاركة الدعاء لها، وأن يشملها الله برحمته وفضله."

يذكر ان الراحلة قد شاركت في العديد من الأعمال المسرحية المهمة، أبرزها: "رحلة المعرفة" و"ماريانا" و"تضاد القمامة" و"بوابة خمسة" و"بيت بلا شرفات" و"الم عابر". كما شاركت في مهرجانات محلية وعربية، نالت خلالها جوائز تقديراً لأدائها وفي الاعمال الدرامية "الصلح خير" و"فنجان البلد" و"زعل وخضرة" و"العزيمة" و"شيء من الماضي" و"أخوة الدم" و"الدمعة الحمراء". وكان آخر ظهور لها في المسلسل البدوي "نوف".