نادين نسيب نجيم تردّ بحسم على الانتقادات بشأن فستانها وتقدمها في السن

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي يظهر جمالها الطبيعي بمكياج خفيف من مجموعتها الخاصة التي أطلقتها العام الماضي، مما لاقى تفاعلًا كبيرًا من جمهورها.

في الفيديو، اختارت اطلالة مميزة عبارة عن فستان قصير من الحرير مزين عند أطرافه بالدانتيل. إلا أن بعض المعلقين انتقدوها على هذا الاختيار مشيرين الى ان تصميم الفستان يشبه ملابس النوم. نادين من ناحيتها أوضحت وجهة نظرها وقالت أن اللوك الذي اعتمدته يتطلب مثل هذا التصميم. وردت على احد المعلقين الذي طلب منها تغيير الفستان قائلة: "سأفكر في المرة القادمة."

وردت على التعليقات التي اتهمتها بأنها "كبرت" وأن المقطع لا يتناسب مع سنها قائلة: "انتظروا الفصل التالي" وأضافت: "أنا في الأساس صغيرة."