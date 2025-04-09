ميرنا وليد - بيروت - يُشعل الفنان نادر الأتات أجواء كل حفل يحييه، وذلك من خلال حضوره وأغنياته الجميلة التي دائما ما نرددها، نذكر منها: "طلو عينيها، من يومتا، بترقص عيوني، تمنيت، مش بس حبيبك، يا قلب إمك، قلبي عاليمين".
صوّر نادر الأتات أغنية جديد بعنوان "الغمازة" على طريقة الفيديو كليب، موقع الخليج 365 تواجد في كواليس التصوير وقد أجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها عن الكليب وقصته، اختياره للمؤثر على مواقع التواصل يحيى الزعبي ليكون معه في الفيديو كليب، وغيرها من المواضيع.
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كانت هذه تفاصيل خبر نادر الأتات يطلّ بـ "الغمازة".. "اذا رُزقت بمولود سأُطلق عليه هذا الإسم"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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