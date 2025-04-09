الكشف عن جنس الحفيد اللبناني الأول للرئيس الأميركي دونالد ترامب

ميرنا وليد - بيروت - نشرت إبنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تيفاني ترامب بولس المتزوجة من الملياردير اللبناني الأميركي مايكل بولس صوراً للحفل الذي أقامته شقيقتها من أجل إعلان جنس المولود التي سوف تلده تيفاني بعد شهر واحد وهو ذكر.

وقد إختارت فستاناً طويل باللون الأزرق وكل الزينة التي توزعت على الطاولات والتذكارات باللون الأزرق أيضاً. ووجهت تيفاني كلمات الشكر لشقيقتها إيفانكا ترامب لجهودها بتنظيم حفل الـ Baby Shower وعلقت قائلة: "يوم مميز للإحتفال بولادة إبننا قريباً" الشكر الكبير لشقيقتي الكبرى إيفانكا للتخطيط لأجمل Baby Shower نحبك".