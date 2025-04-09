شكرا لقرائتكم خبر عن تزوج ميرفت أمين وأول بطولة سينمائية له كانت أمام صباح.. ذكرى ميلاد عمر خورشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء 9 أبريل، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عمر خورشيد الذى كان أشهر عازف جيتار عربى على مر التاريخ، لذلك رشح لبطولة عدد من الأفلام السينمائية، وكانت له مؤلفات موسيقية مميزة.

عمر خورشيد وُلد فى 9 أبريل 1945 فى حى عابدين بالقاهرة لأسرة فنية عريقة، فوالده أحمد خورشيد هو أستاذ التصوير السينمائى، وكانت تربطه علاقات عديدة بنجوم السينما وكبار الشخصيات فى الوسط الفنى والكتاب والأدباء والمثقفين ورواد الموسيقى، أما والدته عواطف هاشم فكانت من سيدات المجتمع، وقيل عنها إنها كانت جميلة جدًا، وقد انفصلت عن والده وعمر فى سن صغيرة، كما حصل على ليسانس الآداب قسم فلسفة.

عمر خورشيد وميرفت امين

ظهر لأول مرة فى فيلم ابنتى العزيزة الذى أخرجه حلمى رفلة وقام ببطولته كلا من نجاة الصغيرة ورشدى أباظة، وكانت أول بطولة مطلقة له فى فيلم جيتار الحب أمام الفنانة اللبنانية صباح وملكة جمال العالم عام 1971 جورجينا رزق، لكن عمر لم يكن راضيًا عن الفيلم كممثل بسبب أخطاء السيناريو، كان من المقرر أن يقوم عمر بدور الطفل الصغير في فيلم صراع في الوادي من بطولة فاتن حمامة وعمر الشريف، لكن عمر خورشيد مرض قبل تصوير الفيلم؛ وهذا ما منعه من القيام بالدور.

عمر له شقيقة واحدة هى جيهان، وأختين غير أشقاء من والدته منهما الفنانة شريهان، كما لديه أربعة إخوة ذكور من والده وأخت واحدة توفيت فى حادث سيارة.

تزوج عمر خورشيد عدة مرات أولها كانت من أمينة السبكي عام 1971 ثم تزوج بعد ذلك في نفس العام من الممثلة ميرفت أمين، لكن هذا الزواج أيضًا لم يستمر طويلا وحدث الطلاق عام 1973، تلا ذلك زواجه من سيدة أعمال لبنانية اسمها دينا عام 1977، واستمر زواجهما حتى وفاته، إلا أنه تزوج عليها الممثلة مها أبو عوف في بداية عام 1981 قبل شهور قليلة من وفاته، وكانت مها حاملاً في شهرها الرابع حينما تُوفي عمر، لكنها أجهضت، وبذلك لم يكن لعمر أي أولاد.