شكرا لقرائتكم خبر عن يارا السكرى: مسلسل فهد البطل نقطة فارقة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة يارا السكرى إن مشاركتها فى مسلسل فهد البطل، الذى عرض خلال شهر رمضان المنقضى، يعتبر نقطة فارقة فى حياتى رغم مشاركتى وظهورى فى بعض الأعمال، لكن هذا العمل مختلف ويعتبر الشاهد على تعارفى بالجمهور، ولذلك وجهت الشكر لكل من رشحها لهذا الدور ولكل من كان داعما لها وسندا فى هذا العمل خاصة الشركة المنتجة والنجم أحمد العوضى والمخرج محمد عبد السلام.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.