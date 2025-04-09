شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لأغانى محمد عبد الوهاب على مسرح معهد الموسيقى العربية 27 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً ضمن سلسلة وهابيات للفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو حازم القصبجى وذلك يوم 27 من شهر أبريل الجارى، فى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية، ويتضمن البرنامج نخبة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى فى إطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى فى المجتمع وتعريف الأجيال الجديدة بتراث الرموز الخالدة وروائع الموسيقار محمد عبد الوهاب الموسيقية والغنائية.

ولد الموسيقار محمد عبد الوهاب فى حى باب الشعرية، والده الشيخ محمد أبو عيسى كان يعمل مؤذنا وقارئا فى جامع سيد الشعرانى بباب الشعرية، والتحق بكُتاب جامع سيدى الشعرانى لكى يدرس بعد ذلك فى الأزهر الشريف بناء على رغبة والده، حفظ عدة أجزاء من القرآن الكريم قبل أن يهمل تعليمه ويتعلق بالغناء والطرب.

انضم محمد عبد الوهاب إلى نادى الموسيقى الشرقية (معهد الموسيقى العربية حاليًا) بعد موافقة الأسرة التى كانت تعترض فى بداية الأمر، بدأ مشواره الفنى بالغناء بإحدى الفرق وهى فرقة الأستاذ عبد الرحمن رشدى المحامى.

عمل مدرسًا للأناشيد بمدرسة الخازندار، فى نفس الوقت الذى كان يدرس فيه فى المعهد، قدم عبد الوهاب أغانى كثيرة بصوته، وكانت أغلب ألحانه لغيره مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وليلى مراد وفايزة أحمد ونجاة وورده، بالإضافة إلى التلحين والغناء قام عبد الوهاب بالتمثيل فى سبعة أفلام منها الوردة البيضاء ويحيا الحب.