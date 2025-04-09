شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحتفل بعيد الربيع بحفل غنائى بقيادة المايسترو مصطفى حلمى 20 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بعيد الربيع بإقامة حفل غنائى تحت قيادة د.مصطفى حلمى، ويحييه نجوم الأوبرا كل من: أحمد سعيد، ومنار سمير، وأحمد عصام، ومحمد طارق، وحنين الشاطر، على المسرح الكبير يوم الأحد 20 أبريل الساعة 8 مساء، ويتم حجز تذاكر الحفل عن طريق شركة "تذكرتى".

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائى العربى وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمى وعلمى متطور، لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربى حفاظًا عليه من الاندثار.

وتحرص دار الأوبرا المصرية على صون التراث الموسيقى العربى وتنشيط الذاكرة الفنية للجمهور المصرى من خلال تقديم أعمال رموز وأعلام الموسيقى والغناء.