لوجان ليرجان أحدث المنضمين للموسم الخامس من Only Murders in the Building

القاهرة - سامية سيد - انضمّ الممثل العالمى لوجان ليرجان إلى طاقم عمل الموسم الخامس من مسلسل Only Murders in the Building، ووفقًا لموقع Deadline، كشفت النجمة العالمية سيلينا جوميز عن انضمامه عندما نشرت صورة من موقع التصوير يظهر فيها ليرمان إلى جانب أعضاء آخرين من طاقم العمل.



أبطال مسلسل Only Murders in the Building

فى نفس السياق كشف جون هوفمان، مدير مسلسل Only Murders in the Building، عن موقف ولحظة طريفة له مع النجمة الكبيرة ميريل ستريب، التى وجهت له الشكر على المشاهد الرومانسية التى تضمنت شخصيتها فى الأحداث، بالإضافة إلى شخصية مارتن شورت فى حبكة المسلسل.

وتحدث هوفمان إلى مجلة Decider قبل الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع من المسلسل الدرامى الكوميدى الساخر، وسرد المنتج التنفيذى لحظة خاصة فى منتصف ظهور الممثلة لوريتا (ستريب) لأول مرة فى المسلسل فى الموسم الثالث، قائلاً: "أتذكر ذات ليلة كنا نصور على العبارة فى الحلقة الخامسة من الموسم الثالث حتى حوالي الساعة الثانية صباحًا فى أجمل ليلة في مانهاتن، نزلت إلى الممر هناك وكانت ميريل تنتظرنى وكانت الدموع فى عينيها وقالت "كان على فقط الانتظار هنا حتى تنزل من القارب لتقول شكرًا لك، لقد حصلت للتو على فرصة لأداء مشهد اعتقدت حقًا أنه لن تتاح لي الفرصة للقيام به، أداء مشاهد رومانسية في هذا العمر مع هذه الفرقة بهذه الطريقة، إنه ببساطة أعظم شيء على الإطلاق".

وكشف الفيديو الترويجى الأول للموسم الرابع من مسلسل Only Murders In The Building حول اتجاه عصابة مابيل مورا (التي تلعب دورها سيلينا جوميز)، ومدير برودواي السابق أوليفر بوتنام (مارتن شورت) والممثل التليفزيوني تشارلز هادن سافاج (ستيف مارتن) إلى هوليوود، حيث تُعرض عليهم الفرصة لتحويل مغامراتهم إلى فيلم من أفلام هوليوود، قبل أن تتطلب قضية قتل أخرى اهتمامهم.

سيشهد الموسم الرابع من سلسلة Only Murders In The Building، عودة النجمة العالمية ميريل ستريب، بالإضافة إلى أعضاء فريق التمثيل الجدد يوجين ليفي، إيفا لونجوريا، زاك جاليفياناكيس، ميليسا مكارثي، مولي شانون، كميل ناجياني، جين لينش، وغيرهم.