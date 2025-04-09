شكرا لقرائتكم خبر عن صناع مسلسل قهوة المحطة يحتفلون بنجاح العمل مع منى الشاذلى على On tv.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الإعلامية منى الشاذلى صناع وأبطال مسلسل قهوة المحطة الذى حقق نجاحا كبيرا جماهيريا ونقديا عند عرضه فى رمضان المنقضي، غدا الخميس.

الحلقة احتفت فيها منى الشاذلى بأسرة المسلسل ونجاحه الكبير، واحتفلت أيضا بنجاح العمل ورهانه على سيناريو قوى وإخراج متميز وإنتاج سخى واختيار ممثلين مناسبين لكل دور، بعيدا عن نظرية مسلسل النجم الأوحد.

وتستضيف الحلقة كلا المنتج عمرو كمال المشرف العام على الإنتاج، والكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، ومخرج المسلسل إسلام خيرى وأبطاله أحمد غزى وفاتن سعيد وضياء عبد الخالق وأحمد خالد صالح.

قهوة المحطة من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجى - تامر مرسي، وشارك فى بطولته النجوم بيومى فؤاد ورياض الخولى وهالة صدقى وانتصار وأحمد ماجد وغادة طلعت، وعلاء مرسى وعلاء عوض وأحمد عبد الله محمود ويوسف عثمان وحسن أبو الروس.