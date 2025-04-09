شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرجة نعمات رشدى مخرجة فيلم صراع الزوجات والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفنان أيمن عزب عن وفاة المخرجة نعمات رشدى وهى مخرجة وكاتبة مصرية، ولدت فى 10 ديسمبر عام 1952، وعملت فى بداية حياتها الفنية كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين من خلال أعمال (الزوجة أول من يعلم، صابر يا عم صابر، دوامة الحياة)، وفى عام 1990 قدمت أول تجربة روائية لها من تأليفها وإخراجها من خلال فيلم "صراع الزوجات"، بطولة محمود حميدة ونهلة سلامة ودلال عبد العزيز.

ويتناول الفيلم قصة الطلاق بين سعاد وسعيد لإصرارها على العمل ويتزوج هو من هيام، تضطر سعاد هى وابنتها راندا الإقامة فى منزل سعيد وهيام لعدم سدادها أجرة الشقة لتدهور حالة سعيد المالية.

تلاحظ هيام الود الذى يغلف علاقة سعيد وسعاد، تخطط لتزويجها من احد أقاربها، يعارض سعيد فهو مازال يحب سعاد رغم حبه لهيام فلكل منهما مميزاتها. تنسحب هيام من حياة سعيد لتفسح الفرصة لحياة مستقرة لابنته.

