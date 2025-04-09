شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تكشف عن أصعب مشاهدها فى لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة أمينة خليل عن أصعب مشاهدها فى مسلسل لام شمسية، الذى عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وحقق نجاحاً كبيراً، وعن أصعب مشاهدها مع النجوم في المسلسل، قالت خلال لقائها بـ تليفزيون الخليج 365: "كلها، أصعب المشاهد كل مشاهدي مع طارق أحمد السعدني، ومشاهدي مع يوسف كانت صعبة جدا، ومشاهد الأحلام والكوابيس كانت صعبة، ومشهد البوست ونيللي بتكتبه كان صعب، وجود يوسف في أى مشهد بيحسس نيللي إن قلبها طلع من جسمها ودا الشعور اللى بحس بيه طول الوقت مع يوسف كأن قلبي معاه هو، ودا إحساس طول الوقت صعب".

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.