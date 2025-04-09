شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل علي البيلي: رفضت شخصية يوسف فى "لام شمسية" وكلام كريم الشناوي دخل قلبي واقنعني والان مع تفاصيل الخبر

قال الطفل علي البيلي، إن ترشيحه لتجسيد شخصية "يوسف" في مسلسل "لام شمسية"، جاء من خلال اتصال هاتفي تلقته والدته، أخبروها فيه بوجود دور لي في عمل درامي ضمن السباق الرمضاني، دون توضيح لطبيعة الدور أو تفاصيل الشخصية.

وتابع خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON:" بعد كده عرفت الدور، وأنا رايح مع ماما للأوديشن قلتلها: مش عايز أروّح، أنا خايف آخد الدور، وخايف الناس تقول إيه؟! فقالت لي: براحتك، اللي أنت عايزه".

وأضاف: "بعد حوالي 3 أسابيع، كلموا ماما تاني وقالولها، إن كريم الشناوي عايز يشوفني، وأقنعتني إن دي فرصة أقابله حتى لو في أعمال قادمة".

وأردف: "لما قابلته شرحلي أن الدور مهم وبيخص ناس كتير، ووقتها مكنتش فاهم أوي، بس لما بدأ يشرح لي أكتر، اقتنعت، وكلامه دخل قلبي ومعرفش أقنعني إزاي؟".

وعن بدايته مع الفن، قال: "مثلت في مسلسل الكبير، وليه لا ، واللعبة، كما أن هناك مسلسل " كتالوج"، صورناه قبل عام سيعرض في يونيو القادم، وهو بطولة "فيجو وريكو"، ومن إخراج وليد الحلفاوي".

