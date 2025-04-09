شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين العبد: كلنا اشتغلنا بروح واحدة في "لام شمسية" وقرأت دور زينة وعمري 15 سنة والان مع تفاصيل الخبر

علّقت الفنانة الشابة ياسمين العبد، على مشاركتها في مسلسل "لام شمسية"، من خلال شخصية "زينة"، وقالت: "أنا هتمّ 19 سنة في يونيو الجاي، بحب الفن من وأنا صغيرة، وكان عندي ثقة إن ده هيحصل. بدأت أهتم بالكورال والباليه، والكواليس اللي كنت بشوفها فيهم خلتني أكتشف إن ميولي الحقيقية هي التمثيل".

وتابعت خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON: "كنت بتفرج على مسلسلات ديزني، ولفت نظري المشاهد اللي بتتكلم عن الكواليس. عرفت إن فيه مخرج وفيه كاتب، وبدأت أحس إن التمثيل هو حلمي."

وأضافت: "بدأت أزن على أهلي عشان أبدأ، وكان أول رد منهم هو الرفض، لأن مافيش حد في العيلة ليه علاقة بالفن. كانوا شايفين إني شاطرة، بس مش عارفين أبدأ منين".

وأشارت إلى أنها بدأت مشوارها الفني بالإعلانات، ثم شاركت في أول دور لها بفيلم قصير بعنوان "ظل القاهرة"، يتناول قصة فتاة تتعرض للتحرش، معقبة: "وقتها حسيت بمسؤولية الفن في طرح القضايا المجتمعية، وإن التمثيل ممكن يكون صوت لقضايا حقيقية."

وكشفت ياسمين أنها قرأت دور "زينة" لأول مرة وهي في الخامسة عشرة من عمرها: "كنت لسه عندي 15 سنة لما قريت بعض الحلقات، ومن ساعتها وأنا بتمنى أشتغل مع المخرج كريم الشناوي".

وعبّرت عن فخرها بالتجربة قائلة: "فخورة جدًا إني اشتغلت مع كريم الشناوي، وأتمنى أكرر التجربة معاه كتير."

وعن كواليس تقديم شخصية "زينة"، قالت: "كنت متوترة طبيعي، مش عارفة أعمل الشخصية إزاي في البداية، لكن ماكنتش خايفة منها. اعتمدت في التحضير على الفريق كله، وكلنا كنا بنشتغل بروح واحدة".

