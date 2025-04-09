شكرا لقرائتكم خبر عن مريم نعوم: بدأت فكرة "لام شمسية" من 5 سنوات وأي تصرفات منبعها اضطرابات الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الكاتبة والسيناريست مريم نعوم كواليس وأسرار إقدامها على كتابة مسلسل "لام شمسية"، مؤكدة أن القضية التي يناقشها العمل "واقعية جدًا وموجودة في المجتمع"، وقالت: "طول الوقت بيشغلني موضوعات من قلب المجتمع، لكن كل حاجة بييجي وقتها وبتخرج للنور في التوقيت المناسب".

وأوضحت مريم نعوم، خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن الفكرة بدأت قبل حوالي خمس سنوات، وأضافت: "وقتها حسيت إني مستعدة أتكلم عن القضية.. ساعات ببقى محتاجة أكون على المستوى الشخصي ناضجة كفاية علشان أقدر أكتب عن حاجة زي دي، وأشوفها بمنظور أوسع".

وتابعت: "كنت بشتغل وقتها على مشروع تاني بطلته كانت ضحية تحرش في طفولتها، ولما اتعمقت في الأحداث لقيت إن كتير من تصرفاتها في الكبر راجعة للحظة حصلت في الطفولة، وقتها قلت لازم أشتغل على عمل يخص القضية دي من جذورها، ومن هنا بدأت فكرة (لام شمسية)".

وعلقت: "أي حد بيعاني من اضطرابات نفسية، غالبًا الجذور بترجع لطفولته.. فما بالك لو الطفولة دي كان فيها انتهاكات جسدية أو جنسية؟ عشان كده حسيت إني لازم أبدأ الرحلة دي".

وقالت إنها تواصلت مع سارة عزيز (متخصصة في قضايا التحرش بالأطفال): "قلت لها عندي مشروع وعايزة مساعدتك. وبدأنا نذاكر كل تفصيلة... مفيش مشهد بيتكتب أو بيتصور من غير ما أرجع فيه لخبير المناسب له، سواء في الطب النفسي أو القانون، وحتى ليلة تصوير المشهد".

وبخصوص اسم المسلسل، أوضحت أن صاحبة الفكرة هي سمر عبد الناصر، إحدى الكاتبات في ورشة سرد: "الحقيقة إن مشروع لام شمسية مر على أكتر من كاتب ثلاث مرات ، وسمر كانت من أحد أعضاء الفريق وهي اللي اقترحت الاسم، وفعلاً حسينا إنه اسم مثالي ومعبّر واتفقنا عليه".

