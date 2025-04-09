شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزي: وافقت على "لام شمسية" فورًا والمخرج كريم الشناوي بارع والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت الفنانة يسرا اللوزي عن دورها في مسلسل "لام شمسية"، حيث جسّدت شخصية "رباب"، مؤكدة أن أنها وافقت على المشاركة فور تلقيها عرضًا من المخرج كريم الشناوي، دون أي تردد.

وخلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، روت يسرا كواليس ترشيحها للدور: "لما المخرج بعتلي رسالة، كنت وقتها في برلين بصور فيلم، وفجأة لقيته بيكلمني ويبعتلي رسالة وفرحت جدًا، وكلمت جوزي على طول وقلت له: كريم الشناوي كلمني!"

وأشارت يسرا اللوزي، إلى أنها تُقدّر أسلوب عمل المخرج كريم الشناوي وتستمتع بالتعاون معه: "بحب شغله جدًا، دايمًا طريقته سلسة، مفيش تعقيدات. والأكتر حاجة بحبها فيه هي استخدامه الذكي للحظات الصمت... وده مش في شخصية (رباب) بس، لكن في شغله كله".

