شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف ينشر صورة مع هشام ماجد: صاحبى اللى نورنا فى فيلم درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم عمرو يوسف صورة تجمعه بالفنان هشام ماجد، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، من كواليس تصوير فيل درويش، وكتب: "صاحبي اللي نورنا في فيلم درويش حبيبي يا شوما، فيلم صيف 2025".



عمرو يوسف وهشام ماجد



هشام ماجد وعمرو يوسف

ويقدم النجم عمرو يوسف في فيلم درويش دورا ونوعية جديدة في السينما تجمع بين الغموض والجاذبية فى إطار ملىء بالتشويق، حيث يجسد عمرو يوسف دور "درويش"، الرجل الذي يعيش على حافة التناقضات، حيث يوازن بين الفكاهة والمكر في نفس الوقت.

وعن سبب اختياره لهذا الدور، أكد عمرو يوسف في بيان صحفى قائلاً: "ما جذبنى لـ درويش هو طبيعة الشخصية وكيف تأخذك إلى مواقف غير متوقعة، فى قصة مليئة بالأكشن والمغامرة بأسلوب مختلف"، مضيفاً أن تحضيره للشخصية لم يكن وليد اللحظة، بل استغرق أربع سنوات من العمل مع الكاتب وسام صبري، لخلق شخصية وعالم "درويش" الملىء بالتشويق.

‎فيلم دوريش من تأليف وسام صبرى وإخراج وليد الحلفاوى ويشارك فى بطولته إلى جانب عمرو يوسف كلاً من: تارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث حول مغامرات محتال ذو شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.

‎فيلم درويش يسجل التعاون الثانى بين عمرو يوسف ودينا الشربيني هذا العام، بعدما قدما سويًا فيلم "شقو" الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.