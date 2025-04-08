شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأوبرا ينعى حفيد فنان الشعب سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين الدكتور المهندس حسن البحر السيد درويش الذى رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من إبريل داعياً الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان .

يشار أن المهندس حسن البحر حفيد خالد الذكر فنان الشعب سيد درويش وقد رحل بعد حياة حافلة بالعطاء الفنى والإنساني ويعد أبرز مؤسسي كورال سيد درويش بنادى سبورتنج منذ عام١٩٩٧ الذى قاده لسنوات طويلة وقدم حفلات ناجحة فى الإسكندرية وكافة المحافظات وكان له دوراً هاماً فى الحفاظ على تراث جده عبر الأجيال .