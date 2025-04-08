شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الشناوي: لدينا إيمان أن مسلسل "لام شمسية" مشروع يعيش ونجاحه فاق توقعاتنا والان مع تفاصيل الخبر

عبّر المخرج كريم الشناوي عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه مسلسل "لام شمسية"، مؤكدًا أن حجم التفاعل والتأثير الذي أحدثه العمل فاق توقعات فريق العمل بالكامل.

وقال الشناوي، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، :"النجاح الكبير اللي حققه المسلسل ماكنّاش متوقعينه حتى في أفضل سيناريوهاتنا، لكن كنا مؤمنين إننا بنقدم مشروع حقيقي يعيش... عمل الناس هتفضل ترجعله وتشوفه بعد 5 أو 10 سنين".

وأكد الشناوي أن الدافع وراء تقديم المسلسل لم يكن البحث عن أعلى نسب المشاهدة أو نتيجة الحمل وصداه، بل الإيمان بأهمية القضية التي يتناولها، مضيفًا: "في الشغل على أي مشروع درامي أنا مش بشتغل علشان أوصل لنتيجة، لكن علشان أطرح قضية... مكناش مركزين في فكرة مين أكتر مشاهدة، كان الهدف هو أهم مشاهدة وتأثيرها".

وأضاف الشناوي:كنا عارفين إننا بنقدم مشروع صعب، لكن مهم، لفتح باب للنقاش الحقيقي حوالين قضايا حساسة زي التحرش بالأطفال".

