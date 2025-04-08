شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدني: شخصية طارق في "لام شمسية" معقّدة وقدمنا القضية بشكل درامي رائع والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الفنان أحمد السعدني عن مخاوفه وتردده الشديد في قبول دور "طارق" بمسلسل "لام شمسية"، مشيرًا إلى أن الشخصية كانت صعبة لدرجة بأنه تردد كثيراً، واستغرق منه وقتًا طويلاً حتى يتمكن من فهمها والتواصل معها.

وقال السعدني في لقاء له ضمن برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON، :"كنت خايف جدًا من تقديم شخصية (طارق)، وفضلت فترة طويلة متردد... مش عارف كريم الشناوي استحمل ده إزاي! رغم إني كنت عارف مضمون العمل، لكن لما بدأت أقرأ الورق، أول حلقة خوفتني، والثانية زادت التردد جوايا".

وأكد احمد السعدني، أنه لم يكن قلقًا من القضية نفسها التي يتناولها المسلسل، بل من كيفية تقديم شخصية معقّدة مثل طارق، قائلاً: "أنا مقتنع إن العمل بيحمل قضية مهمة جدًا، واتقدم بشكل درامي رائع... لكن شخصيًا، مكنتش قادر أحب طارق في البداية، ومكنتش لاقي مدخل له".

وأضاف: "أنا بطبيعتي لو معرفتش أحب الشخصية، هقدّمها وحش، حتى لو كنت بحب الورق والمخرج والعمل كله... لكن بعد فترة، حبيته جدًا، لأنه في النهاية إنسان، مش ملاك... بيغلط وبيصيب"

وكشف السعدني عن كواليس التحضير للشخصية، قائلاً: "دخلت في نقاشات كتير مع الكاتبة مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي، وكنت دايمًا بقولهم أنا حاسس بإيه... لحد ما بدأنا نلاقي مداخل منطقية تخليني أفهم وأحب (طارق)".

