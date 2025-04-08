شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم طه الغريب يجمع حسن الرداد ومى عمر بتوقيع عثمان أبو لبن والان مع تفاصيل الخبر

يجتمع النجمان حسن الرداد ومى عمر فى فيلم جديد بعنوان "طه الغريب" المأخوذ عن الرواية التى تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق ويخرجه عثمان أبو لبن وينتجه أحمد السبكى، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، لاسيما أن تحضيرات الفيلم بدأت قبل شهر رمضان الماضى وانشغل حسن ومى بمسلسليهما فى رمضان الماضى وتقرر البدء فى تصويره بعد عيد الفطر.

ويلتقى حسن الرداد ومى عمر فى السينما للمرة الثانية خلال فيلم "طه الغريب" بعدما قدما سوياً فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى تم عرضه عام 2022، وشارك في بطولته شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد من الفنانين ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

يذكر أن حسن الرداد قدم آخر أعماله في السينما فيلم "بلوموندو" الذى تم عرضه عام 2023، وشارك فى بطولة كلُ من: هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجى وجدان، ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة، وضيفة الشرف إيمى سمير غانم وهو من تأليف حازم ويفى ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

أما مى عمر فعُرض لها فى ديسمبر الماضى فيلم "بضع ساعات في يوم ما" بعد سلسلة من التأجيلات، وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، ويأتي من بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين.