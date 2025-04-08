شكرا لقرائتكم خبر عن طارق نور يسلم جوائز "الراوي" لصناع المحتوى من الشباب خلال قمة صوت مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومؤسس شركة TN Communications، ورئيس لجنة التحكيم لمسابقة "الراوي" عن أسماء الثلاثة الأوائل الفائزين بجوائز "الراوي" Story teller Award، وذلك خلال فعاليات قمة صوت مصر Narrative Summit التي انطلقت اليوم بسوما باي بساحل البحر الأحمر.

وقد حقق الفائزون الثلاثة المراكز الأولى في جائزة الراوي ضمن ثلاث محاور أساسية، وجاءت النتائج على النحو التالي: جائزة القصة المصوّرة الفوتوغرافية وفازت بها جهاد عبد السميع، جائزة المحتوى الرقمي الإبداعي (أقل من دقيقة) فاز بها أحمد حاتم حجازي، وجائزة الفيلم القصصي الوثائقي (حتى 5 دقائق): حصل عليها مصطفى سالم.

وأعرب طارق نور خلال كلمته عن شعوره بالفخر بتقديم جائزة "الراوي" لعدد من الشباب المبدعين اللي وقع الاختيار عليهم من قبل لجنه التحكيم. كما أعرب عن شكره لقمة صوت مصر لإطلاق هذه الجائزة التي أتاحت الفرصة للشباب لإطلاق ابداعاتهم المميزة.

وقد أطلقت قمة صوت مصر جائزة الراوي Story teller Award لأول مرة هذا العام لتسليط الضوء على رؤية الشباب عن مصر وتشجيع الشباب المصري المبدع وتمكينه من أن يكون صوتًا لمصر الحديثة وتقديم محتوى مبتكر قد يكون في شكل درامي أو تسجيلي أو أي شكل يبرز صورة مصر بشكل إيجابي ويعكس واقعها كدولة مليئة بالفرص والإمكانات.

وقد أعلنت في وقت سابق القائمة القصيرة للفائزين بجائزة "الراوي" Storyteller Awards لصناع المحتوى من الشباب. والتي ضمت 9 أسماء في 3 فئات رئيسية من بين مئات المتقدمين للمسابقة، والتي تم اختيارها من خلال لجنة التحكيم للمسابقة التي ضمت نخبة من المبدعين في جميع المجالات بقيادة طارق نور، طارق الجنايني، مؤسس شركة TVision للإنتاج، لمياء كامل، مؤسس قمة صوت مصر، والرئيس التنفيذي لشركة سي سي بلاس ومجلة Flair، ايمي موافي، مؤسس Mo4، أحمد عبيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة RMC، أحمد وهبة، المخرج السينمائي، وكريم أبو جمرة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Peace Cake.

وأقيمت قمة صوت مصر برعاية وحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار، والشباب والرياضة، وبقيادة القطاع الخاص. بمنطقة البحر الأحمر. بالإضافة إلى نخبة من المتحدثين من المسؤولين والخبراء وكبار رجال الأعمال المحليين والدوليين.



طارق نور يسلم جوائز الراوي



طارق نور يسلم جوائز الراوي



طارق نور يسلم جوائز الراوي