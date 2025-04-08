شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى ينشر صورة له مع ماكرون ويعلق: شكرا على دعوة العشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان حسين فهمى صورة له مع الرئيس الفرنسي ماكرون، وعلق قائلا على صفحة بفيس بوك: "شكرا السيد الرئيس إيمانويل ماكرون على دعوة العشاء، شكرا على المواضيع الشيقة التي تحدثنا فيها، وشكرا لك على موقفك العظيم المتضامن مع الشعب الفلسطيني".



حسين فهمى وماكرون

وزار اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، مدينة العريش، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى مصر.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذه الزيارة تأتي لتأكيد تضامن فرنسا مع الجهود المصرية الكبيرة في استقبال ورعاية المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، حيث شملت الزيارة تفقد الرئيسين السيسي وماكرون مستشفى العريش ولقائهما عددا من الجرحى الفلسطينيين، لا سيما من النساء والأطفال، وكذا مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري المخصص لتجميع المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر وكافة الدول الموجهة إلى قطاع غزة.