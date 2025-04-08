شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: أتمنى فتح المجال لتصوير أفلام عالمية فى مصر لجذب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة الكبيرة يسرا عن اعتزازها بالمشاركة في قمة "صوت مصر – Narrative Summit"، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة في هذا الحدث الكبير، الذي يهدف إلى تعزيز صورة مصر عالميًا.

وأشارت إلى أن مجلس إدارة القمة يُعد من أبرز المجالس العالمية، حيث يضم نخبة من الرواد ذوي الكفاءة العالية والمكانة المرموقة.

وأكدت يسرا أهمية التكاتف والعمل المشترك لتجاوز التحديات واستمرار مسيرة التقدم، مشيرة إلى أن الأمل معقود على الشباب والجيل الجديد في تحقيق مستقبل أفضل لمصر.



وجاء ذلك خلال النسخة التاسعة من قمة صوت مصر Narrative Summit 2025أول منتدى دولى للعلاقات العامة في مصر، الذي أقيم برعاية وحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، والاستثمار والسياحة ومحافظ البحر الأحمر وبقيادة القطاع الخاص، في سوماباي بمنطقة البحر الأحمر. وبمشاركة نخبة من المتحدثين من المسؤولين والخبراء وكبار رجال الأعمال المحليين والدوليين.

كما سلطت الفنانة يسرا الضوء على دور الفن في إبراز مكانة مصر عالميًا، قائلة: "مصر ليست فقط بلد الحضارة والتاريخ، لكنها أيضًا بلد الثقافة، الأدب، الموسيقى، السينما، والمسرح. الأفلام والمسلسلات المصرية التي تمكنت من جمع شمل الوطن العربي والوصول إلى جمهور عالمي واسع".

ودعت يسرا إلى فتح أبواب مصر بشكل أوسع للفن وتصوير الأفلام في مواقعها المميزة بدلًا من تصويرها في دول أخرى، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة التكاتف والعمل بضمير وإخلاص لدعم مصر والمضي قدمًا بها نحو مستقبل مشرق.

وأشادت يسرا بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص، برعاية الدولة المصرية، في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، السياحية، الثقافية، الطبية والفنية. وأضافت: "ما رأيته اليوم يُشعرني بالفخر كسيدة مصرية، ويُبرز صورة مصر الجميلة التي تستحق أن يراها العالم."



الفنانة يسرا