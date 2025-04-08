شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الجدار الرابع للفنون يطرح البوستر الرسمى لعرض "شنب شرقي منقرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح فريق الجدار الرابع للفنون عبر صفحته الرسمية بفيس بوك، البوستر الرسمي للعرض المسرحي "شنب شرقي منقرض" المستوحى من كتاب "ذكر شرقي منقرض" للكاتب الطبيب النفسي، الدكتور محمد طه، والعرض تأليف وأشعار ديفيد رفيق، وإخراج سامح أمون.

وكان الفريق أعلن عن نفاد تذاكر الموسم الأول بالكامل، حيث حظى العرض على إقبال جماهيري كبير فى اقتناء تذاكره قبل انطلاقه، حيث تم حجز جميع المقاعد المقررة للعرض الأول المنتظر يوم الجمعة 25 أبريل الجاري على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

وتحت شعار "إلى كل ذكر بالولادة – قرر أن يكون رجلًا بالحياة" يقدم العرض تجربة مسرحية تدور في إطار بوليسي مشوق، حيث يبدأ بإثارة لغز غامض، ثم تتصاعد الأحداث بشكل مثير، ويأخذنا العرض في رحلة من التشويق والإثارة، حيث نلتقى بشخصيات العرض التي تتنوع مشاهدها بين العديد من القضايا المجتمعية الساخنة، مثل الذكورة المزيفة، تسليع المرأة، العنف الأسري، والتربية الخاطئة، ومع تطور الأحداث، تتوالى التساؤلات: هل سيتمكن المحقق رشدي سراج من فك طلاسم هذا اللغز المعقد؟ وهل سيستطيع المجتمع استعادة القيم الحقيقية للرجولة التي كادت أن تنقرض؟

ويجرى مخرج العرض سامح آمون بروفات مكثفة استعدادًا لأول ليالى العرض وأكد سامح ثقته الكاملة في فريق العمل المتميز، الذي يبذل جهدًا كبيرًا ويظهر حماسًا منقطع النظير لضمان نجاح هذه التجربة الفنية التي تجمع بين الإبداع الأدبي والإبداع المسرحي.

وعبّر الدكتور محمد طه في إطار حديثه عن العرض المسرحي المستلهم من كتابه، عن إعجابه الكبير باسم العرض الذي تم اشتقاقه من عنوان مؤلفه، مشيدًا باللمسة الفنية التي أضافت لمحة من الإبداع إلى العمل.

كما أبدى "طه" رغبة قوية في حضور العرض المسرحي في حالة تواجده في مصر، مؤكدًا اهتمامه البالغ بمشاهدة هذا العرض المسرحي الحي المستوحى من كتابه "ذكر شرقي منقرض".

العرض بطولة فريق الجدار الرابع للفنون، إضاءة عز حلمي، استعراضات محمد البحيري وديكور العشوائي، مكياج مارينا برزي، الحان الأغاني جون خليل، توزيع موسيقي رفيق جمال، ملابس مريم ظريف، اكسسوارات مايفل ماهر ودعايا جون جمال، مخرج منفذ ديفيد ملاك.