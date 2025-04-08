شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة: نهاية "وتقابل حبيب" كانت محسومة وأرفض الكشف عن حياتى الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة منة عرفة عن سعادتها بردود الفعل التى حصلت عليها بسبب دورها فى مسلسل وتقابل حبيب والذى عٌرض فى الموسم الرمضاني.

وقالت فى لقائها مع برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، على قناة "CBC"، مع منى عبدالغنى وهبة الأباصيري: "كواليس المسلسل كلها كانت جميلة، والفنانة ياسمين عبدالعزيز كانت مختلفة هذا العام ولكنها فى الكواليس كانت محل هزار مع الجميع".

وبسؤالها عن نهاية المسلسل وهل تم تعديلها، قالت: "أن نهاية المسلسل كانت محسومة منذ البداية".

وعن ارتباطها عاطفيًا، قالت منة عرفة: "مش عايزة أتكلم عن حياتى الشخصية، لأن الشخص يتعلم من أخطائه وأنا رافضة أنى حياتى الشخصية تكون منتشرة أمام الجميع مرة آخرى".

وكشفت عن خوفها من رد فعل الجمهور بسبب دورها فى المسلسل خاصة إنها لأول مرة تقدم دور مثل هذا الدور.