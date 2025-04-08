فيديو جديد من زفاف ابن جورج وسوف يُحدث تفاعلاً واسعًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم جورج وسوف متابعيه على “إنستغرام” بفيديو حماسي يوثّق أجمل اللحظات التي عاشها في حفل زفاف ابنه حاتم، والذي أُقيم السبت الماضي في إحدى القاعات الكبرى في بيروت.

وعلى أنغام أغنية “ترغلي”، استعرض النجم السوري أجمل اللقطات واللحظات التي عاشها مع دخول العريس وهو يرقص على الأكتاف، وكذلك الأمر بالنسبة الى العروس ليا برخيا التي اختارت فستاناً أنيقاً من دون أكمام وبقصّة الكورسيه الضيّق، وجاء مكسوّاً بالحبيبات البراقة.

واستعرض “الوسوف” من خلال المقطع المصوّر تفاعله الجميل مع المعازيم والنجوم الذين حضروا حفل الزفاف ومن بينهم النجم راغب علامة الذي حضر من الإمارات لإحياء الحفل، وغنّى معه أغنية “قلبي عشقها”، وكانت الأجواء ممتعة ومليئة بالفخامة والرقي.

وأرفق “سلطان الطرب” المقطع المصوّر بتهنئة خاصة منه للعروسين إذ قال: “حاتم وليا الله يهنّيكم ويجمعكم على حب وسعادة ما بتنتهي”.

وتفاعل عدد كبير من نجوم الوطن العربي والجمهور بشكل واسع مع حفل الزفاف، وانهالت على “أبو وديع” تعليقات التهاني والمباركة، متمنّين له دوام الصحة وطول العمر، وللعروسين العيش بسعادة وهناء.