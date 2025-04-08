جان كلود فان دام في قلب فضيحة إتجار بالبشر.. وصمته يزيد الشبهات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال قضية النجم جان كلود فان دام وتورّطه في قضية متعلقة بالإتجار بالبشر والدعارة المنظّمة تشغل الصحافة العالمية والسوشيال ميديا.

وعلى الرغم من الدعوى الجنائية المرفوعة ضد نجم هوليوود الشهير، ولكن حتى اللحظة لم يصدر أي تعليق رسمي منه أو من فريقه القانوني، وهو ما يضعه في موقف صعب، إذ فضّل الصمت وعدم التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي والابتعاد عن الصحافة لحين البتّ في قضيته.

ونقلت قناة “أنتينا 3” التابعة لشبكة CNN تفاصيل دقيقة عما حصل مع النجم البلجيكي، حيث التقى بعدد من الأشخاص الخاضعين حالياً لتحقيقات في جرائم الإتجار بالجنس، خلال فعالية أُقيمت سابقاً في مدينة “كان” الفرنسية.

وأشارت المعلومات الى أنه خلال هذه المناسبة، تلقّى فان دام هدية خاصة، كانت عبارة عن خمس عارضات أزياء رومانيات، زعم أنهن ضحايا لشبكة إتجار بالبشر، وهو ما جعل النجم العالمي أمام فضيحة مدوّية ومسألة رأي عام.

ولفتت التقارير الصحافية إلى أن أحد الأشخاص المتورّطين في تقديم هذه الهدية المشبوهة الى فان دام، هو موريل بوليا، رجل أعمال روماني ومالك وكالة عرض أزياء، ويخضع حالياً للتحقيقات في بلاده.

ورفعت المديرية الرومانية للتحقيق في الجريمة المنظّمة والإرهاب (DIICOT) رسمياً، دعوى جنائية ضد فان دام، في خطوة قد تؤدي إلى فتح باب الاستدعاء الجنائي له. ومع وقوع الحادثة المزعومة في فرنسا، فإن محكمة النقض الفرنسية مُطالبة بإعطاء الإذن القانوني قبل أي تحرّك قضائي من الجانب الروماني.