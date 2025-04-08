نجوى كرم في ليلة استثنائية في إسطنبول.. لقاء لا يشبه سواه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شمس الأغنية العربية نجوى كرم عن موعد حفلها الغنائي المرتقب، والذي ستلتقي فيه الجاليات العربية يوم 26 يوليو 2025 على مسرح HALIC KONGRE MERKEZI في إسطنبول – تركيا، بمشاركة الفنان اللبناني آدم. ويُعد هذا الحدث من أبرز محطات موسم الحفلات الصيفية خارج الوطن العربي، ويأتي كتحية فنية للجاليات العربية هناك، وكتجسيد لتنوع الذوق العربي في واحدة من أجمل مدن العالم.

وقد فُتح رسميًا باب حجز التذاكر، وسط تفاعل واسع من جمهور نجوى كرم ومحبيها، الذين ينتظرون هذا اللقاء بشغف، لما يعد به من طاقة فنية عالية وأجواء موسيقية عالمية المستوى.

الحدث يُشكل أيضًا تجديدًا للتعاون بين نجوى كرم وشركة Moments Events، بعد سلسلة من النجاحات السابقة، ضمن خطة حفلات صيفية ستُعلن عنها تباعًا خلال الفترة المقبلة.

وفي أول تعليق رسمي، نشرت Moments Events عبر منصاتها: “شمس الأغنية اللبنانية والعربية نجوى كرم، والنجم آدم، يحييان حفلاً استثنائياً في قلب إسطنبول – تركيا، بتاريخ 26 يوليو… ليلة من العمر بانتظاركم.”

حفل إسطنبول المرتقب يُضاف إلى رصيد نجوى كرم الزاخر بالحفلات الدولية، ويؤكد مجددًا مكانتها كأيقونة للأغنية اللبنانية والعربية، وواحدة من أكثر الفنانات تأثيرًا وجماهيرية في العالم العربي.